CTE registra más de 70 siniestros de tránsito en ocho provincias durante el feriado

Un balance presentado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) indicó que durante el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca se contabilizaron más de 70 siniestros viales en ocho provincias bajo su jurisdicción. A pesar de que los datos generales reflejan una reducción en la accidentabilidad en comparación con años anteriores, varias localidades reportaron un incremento de siniestros en sus carreteras principales. Un reportaje de Camila Guevara