Fuerzas Armadas asestan golpe de más de 1 millón de dólares a la minería ilegal en la Amazonía

El Ejército Ecuatoriano ejecutó una serie de operaciones militares durante el feriado en las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago, logrando neutralizar actividades de minería ilegal valoradas en más de USD 1 187 000 dólares. Durante los operativos, liderados en territorio por el Comandante General del Ejército, John Miño, se inhabilitaron nueve excavadoras, un bulldozer y cinco dragas; además, se retuvo un camión, se decomisaron 53 000 dólares en efectivo y se aprehendió a una persona.