CNEL restablece el servicio eléctrico en sectores de Guayaquil tras hasta 72 horas de apagón

Sectores de Guayaquil que permanecían a oscuras desde la tormenta eléctrica del fin de semana recuperaron el suministro eléctrico tras pasar entre 24 y 72 horas sin servicio. Durante el feriado, cuadrillas de CNEL atendieron más de 800 emergencias por cables caídos, transformadores averiados y cortocircuitos causados por las fuertes precipitaciones, logrando reparar finalmente los daños en las redes de distribución. Un reportaje de Paula Kuhn