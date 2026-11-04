El agua supera el metro y medio tras desborde de canal en Las Orquídeas

Las intensas precipitaciones en Guayaquil provocaron el desbordamiento del canal del sector Las Orquídeas, causando severas inundaciones que afectaron a decenas de familias. En viviendas y locales comerciales, el agua superó el metro y medio de altura, arrasando con mercadería, muebles y electrodomésticos, y dejando a múltiples residentes sin pertenencias. Los damnificados solicitan apoyo inmediato para la extracción del agua y asistencia de emergencia. Un reporte de Camila Guevara