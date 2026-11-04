Inamhi mantiene alerta por intensas lluvias en Los Ríos hasta el 7 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso meteorológico advirtiendo que las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas continuarán en la provincia de Los Ríos hasta el 7 de noviembre. Pese a que las actividades laborales y las clases se mantienen en modalidad presencial, las autoridades recomiendan extrema precaución ante la vulnerabilidad de zonas bajas como Babahoyo, propensas a anegaciones por el arrastre del caudal proveniente de la Sierra. Un reporte de Ever Moreira