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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 04 nov 2026 - 14:42

Reportan un incremento del 40% en artefactos averiados tras recientes tormentas en Guayaquil

Las constantes tormentas eléctricas registradas en Guayaquil han causado severos daños en los aparatos electrónicos de los hogares. Talleres y locales de servicio técnico reportan un incremento del 40% en la recepción de electrodomésticos averiados, principalmente televisores, refrigeradoras y equipos de computación quemados por variaciones de voltaje e impactos de descargas en las redes eléctricas.

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