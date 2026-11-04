Reportan un incremento del 40% en artefactos averiados tras recientes tormentas en Guayaquil

Las constantes tormentas eléctricas registradas en Guayaquil han causado severos daños en los aparatos electrónicos de los hogares. Talleres y locales de servicio técnico reportan un incremento del 40% en la recepción de electrodomésticos averiados, principalmente televisores, refrigeradoras y equipos de computación quemados por variaciones de voltaje e impactos de descargas en las redes eléctricas.