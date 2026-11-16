Más de 300 personas evacuadas al albergue Teniente Hugo Ortiz en Milagro por inundaciones

Más de 300 personas damnificadas por las intensas inundaciones fueron trasladadas al albergue Teniente Hugo Ortiz, en el cantón Milagro, donde la emergencia invernal deja ya más de 800 viviendas afectadas. El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, informó que el recinto cuenta con 80 kits de ayuda humanitaria, adicionales a los 300 ya entregados, además de cocinas, botellones de agua, alimentos y una segunda bomba para evacuar el agua acumulada, sumado al sobrevuelo de drones para identificar las zonas críticas y canalizar la asistencia. Un reporte de Paula Kuhn