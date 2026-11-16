La Tri se alista para enfrentar a Bolivia y viaja esta tarde a Guayaquil

La Selección Ecuatoriana de Fútbol cumplió con exigentes jornadas de entrenamiento de cara al compromiso de este martes 17 de noviembre frente a la selección de Bolivia. Como parte de su cronograma oficial, La Tri viajará la tarde de este lunes 16 de noviembre hacia la ciudad de Guayaquil, donde se desarrollará una rueda de prensa con la participación del director técnico y los jugadores.