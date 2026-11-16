Segura EP registró más de 47 alertas por deslizamientos y daños estructurales en Guayaquil

Las continuas precipitaciones en Guayaquil provocaron una serie de deslizamientos de tierra y daños estructurales que suman más de 47 alertas atendidas por la empresa municipal Segura EP. Tras la evacuación preventiva de un edificio en Puerto Santa Ana este fin de semana, las autoridades precisan que los sectores con mayores afectaciones incluyen Pascuales, la ciudadela Paraíso, Prosperina y el cerro San Eduardo.