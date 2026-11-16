Papa León XIV culmina su gira por Perú con una misa en la Base Aérea Las Palmas

Este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV concluye su gira apostólica en Perú presidiendo una santa misa en la Base Aérea Las Palmas. Tras despedirse y agradecer el cariño de los habitantes de Chiclayo, ciudad donde transcurrió gran parte de su vida durante su labor como Obispo, la localidad amaneció hoy en mayor calma luego de días de multitudinaria devoción. Un reporte de Bernarda Cevallos