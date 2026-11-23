Diez candidatos a la Alcaldía de Quito confrontaron propuestas en el debate de este 22 de noviembre

Los diez candidatos a la Alcaldía de Quito se enfrentaron en un debate electoral marcado por fuertes cuestionamientos, cruces políticos y exposición de propuestas frente a los principales problemas de la capital. Durante la jornada, temas como la movilidad urbana, la inseguridad ciudadana y el cobro de la tasa de recolección de basura concentraron la mayor atención del encuentro. Un reportaje de Brigette Mancheno