Concejales de Quito exigieron tratar daño en tren del Metro, presupuesto y comercio informal

Concejales de Quito solicitaron incluir temas prioritarios y urgentes en la agenda de la próxima sesión del Concejo Metropolitano de la capital. Entre los puntos exigidos por los ediles destacan la presentación de un informe técnico sobre el tren dañado del Metro de Quito, la revisión de la ejecución presupuestaria municipal y el control del comercio informal ante el inicio de la temporada navideña. Un reportaje de Stephany Paz