Debate de candidatos a la Alcaldía de Guayaquil estuvo marcado por roces entre Roche y Viteri

Este domingo 22 de noviembre se desarrolló en los estudios de la Universidad Católica el debate electoral entre los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, marcado por varios roces políticos protagonizados por Andrés Roche y Cynthia Viteri. Durante el encuentro, los aspirantes expusieron sus propuestas sobre seguridad, movilidad y obras públicas con el objetivo de captar el voto ciudadano a siete días de las elecciones seccionales. Un reportaje de Carlos Sacoto