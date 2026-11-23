Clausuraron fábrica clandestina de pirotecnia vinculada a Los Lobos en el Valle de los Chillos

Un total de 40 libras de pólvora negra, 15 libras de nitrato de amonio y otros materiales explosivos fueron decomisados tras la clausura de una fábrica clandestina de pirotecnia en el Valle de los Chillos, suroriente de Quito. Durante el operativo policial que dejó dos personas detenidas, las autoridades informaron que el inmueble clandestino pertenecería al grupo delincuencial organizado Los Lobos. Un reportaje de Brigette Mancheno