Alerta por fuertes lluvias y tormentas para esta noche y la madrugada del domingo 15 en Guayaquil

Guayaquil permanece bajo advertencia meteorológica ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas previstas para la noche de este sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre, según alertó la empresa municipal Segura EP en concordancia con los avisos del Inamhi. Ante el riesgo de acumulación de agua y fuertes corrientes, las autoridades exhortan a la ciudadanía a salir únicamente si es estrictamente necesario y a mantenerse alejados de zanjas y canales de drenaje para evitar accidentes.