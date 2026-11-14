Inamhi prevé lluvias fuertes en Galápagos este fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de intensidad moderada a puntualmente fuerte para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en Galápagos, región que permanece bajo alerta meteorológica de nivel severo. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con riesgo de acumulación de agua en sectores vulnerables. En paralelo, dos nuevas volquetas zarpan desde Guayaquil con destino a la isla Santa Cruz para reforzar los trabajos de recuperación de la vía principal y el mejoramiento de los caminos rurales afectados por el temporal.