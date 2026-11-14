Intensa lluvia del sábado 14 de noviembre generó complicaciones viales y calzada mojada en Guayaquil

La intensa lluvia registrada este sábado 14 de noviembre provocó diversas complicaciones en el tránsito de Guayaquil, afectando varios sectores que fueron captados en videos difundidos por usuarios en redes sociales. Para la noche de este sábado ya no se registran precipitaciones en la avenida Juan Tanca Marengo; sin embargo, la calzada permanece ligeramente mojada, por lo que los conductores circulan con precaución y a baja velocidad. Un reporte de Ricardo Cruzatty