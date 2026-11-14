Cantón Quevedo registra las mayores afectaciones tras torrencial aguacero en Los Ríos

Un torrencial aguacero registrado la tarde y noche del viernes 13 de noviembre golpeó con fuerza a la provincia de Los Ríos, afectando principalmente al cantón Quevedo, donde varios vehículos sufrieron daños en sus motores y sistemas eléctricos tras quedar atrapados en el agua. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en la provincia se reportan dos cuerpos hídricos desbordados: el río Chilintomo, en el sector Las Cañitas de la parroquia Febres-Cordero (Babahoyo), y el estero Las Trancas, en el recinto La Industria de la parroquia Chacarita (Ventanas). Además, la vía Jujan - Babahoyo permanece totalmente anegada.