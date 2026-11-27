Moradores piden rompevelocidades y arreglo de la calle Carlos Montúfar, norte de Quito

Varios siniestros de tránsito se registran de forma recurrente en la calle Carlos Montúfar, en el norte de Quito, debido al mal estado de la calzada que obliga a los conductores a realizar maniobras bruscas y abrirse de carril para esquivar los daños, provocando colisiones. Ante el peligro constante, los moradores del sector solicitan a las autoridades municipales la rehabilitación urgente de la vía y la instalación de implementos de seguridad vial, como rompevelocidades. Un reporte de Nathalie Jiménez