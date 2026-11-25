Vía Alóag-Santo Domingo permanece totalmente cerrada tras nuevo desprendimiento de rocas

La vía Alóag-Santo Domingo permanece totalmente cerrada al tránsito vehicular a la altura del kilómetro 83, debido a un nuevo desprendimiento de rocas registrado en el sector. Efectivos de la Policía Nacional se encuentran desplegados en el sitio ejecutando desvíos y coordinando acciones de seguridad vial, mientras desde la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas solicitan a los conductores utilizar rutas alternas y manejar con precaución.