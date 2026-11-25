Hallan un cuerpo sin vida con dos impactos de bala sobre la vereda en el sector de Carapungo

Un cuerpo sin vida con dos impactos de bala fue hallado sobre la vereda la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en el sector de Carapungo, norte de Quito, frente a la urbanización "Jardines de Carcelén", cerca del intercambiador. El suceso generó alarma y conmoción entre los moradores que alertaron a las autoridades, mientras efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar el levantamiento e iniciar las investigaciones. Un reporte de Gustavo Jaramillo