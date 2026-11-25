Ciudadanos madrugaron a hacer fila en un hipermercado en Guayaquil por descuentos de Black Friday

Desde la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, decenas de ciudadanos madrugaron para formar largas filas en los exteriores de un hipermercado ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, con el objetivo de aprovechar las jornadas de descuentos. Los compradores destacaron que en la edición del año pasado lograron ahorros superiores a los 100 dólares, previéndose que la afluencia de público aumente considerablemente en el transcurso de la mañana. Un reporte de Ricardo Cruzatty