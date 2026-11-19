Vía Alóag-Santo Domingo mantendrá paso parcial de 06:00 a 18:00 tras pérdidas de USD 100 millones

La vía Alóag-Santo Domingo continuará parcialmente habilitada en horario de 06:00 a 18:00, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Así se analizó durante una reunión del COE Provincial convocada para buscar soluciones definitivas, luego de que 13 días de cierre en este eje vial ocasionaran pérdidas económicas estimadas en al menos 100 millones de dólares diarios. Un reportaje de Belén Merizalde