Deslizamiento de tierra provoca el represamiento del río Alausí

Un deslizamiento de tierra registrado la tarde de este miércoles 18 de noviembre, en el sector La Primavera, en la antigua vía que conecta Alausí con Pueblo Viejo, provocó el represamiento del río Alausí. La acumulación de material alcanza aproximadamente 60 metros de longitud y entre 6 y 8 metros de altura; aunque hasta el momento solo se reportan afectaciones en terrenos y no en viviendas, persiste la preocupación ante la posibilidad de nuevas lluvias que agraven la emergencia.