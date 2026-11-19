Milagro en estado de emergencia por 60 días ante graves afectaciones por intensas lluvias

Las autoridades del cantón Milagro declararon el estado de emergencia por 60 días frente a las severas afectaciones provocadas por las intensas precipitaciones en la localidad. Con esta declaratoria oficial se busca agilizar la movilización de recursos económicos, maquinaria y asistencia humanitaria para atender oportunamente a las cientos de familias damnificadas por las inundaciones. Un reportaje de Paula Kunh