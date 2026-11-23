Aluvión en la parroquia San Juan de Riobamba dejó viviendas afectadas y una persona desaparecida

Un aluvión provocado por las intensas lluvias golpeó a la parroquia San Juan, en el cantón Riobamba, dejando varias viviendas afectadas y a tres personas inicialmente desaparecidas. Los equipos de emergencia lograron localizar con vida a dos de los afectados, mientras mantienen desplegadas las labores de rastreo y rescate para dar con el paradero de la tercera persona. Un reportaje de Mercedes Chávez