Cuatro personas fueron asesinadas durante una reunión familiar en el suroeste de Guayaquil

Cuatro personas fueron asesinadas la tarde de este domingo 22 de noviembre en los exteriores de una vivienda ubicada en las calles Abel Castillo y Augusto González, en el suroeste de Guayaquil. Según el reporte policial, sujetos armados llegaron en un vehículo y dispararon contra un grupo que compartía en una reunión familiar, dejando 17 indicios balísticos, tres fallecidos en el sitio y una cuarta víctima en el Hospital Guayaquil, además de varios heridos; ninguna de las víctimas registraba antecedentes penales. Un reporte de Ever Moreira