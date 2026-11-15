Banco Mundial proyecta alza del 18 % en precios de alimentos básicos hasta 2027 por El Niño

Más allá de las inundaciones, sequías y pérdidas directas en la producción agrícola, el fenómeno de El Niño amenaza con encarecer la canasta alimentaria a escala global. Según proyecciones del Banco Mundial, los precios de los alimentos básicos podrían registrar un incremento acumulado del 18 % hasta el año 2027 debido al impacto climático en las cosechas y cadenas de suministro. Un reportaje de Mayli Rosas