Escasez y alza de precios en mariscos en Quito por efectos de El Niño

Los efectos del fenómeno de El Niño ya repercuten directamente en los centros de abasto de Quito, donde el calentamiento del océano altera la disponibilidad y el costo de diversas variedades de mariscos. Comerciantes del Mercado América relatan una situación atípica: ante las dificultades en las faenas de pesca, el producto llega en menor cantidad y con precios al alza, encareciendo la oferta frente a la demanda ciudadana. Un reportaje de Brigette Mancheno