Andrés Guschmer sufragó en la Universidad de Guayaquil acompañado del presidente Daniel Noboa

El candidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, ejerció su derecho al voto este domingo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Guschmer acudió al recinto electoral acompañado del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi, en medio de un estricto operativo de seguridad integrado por un numeroso contingente militar y personal de la Policía Nacional. Un reporte de Carlos Sacoto