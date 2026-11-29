Más de 104 000 electores acuden a las urnas en Napo en 96 recintos habilitados y sin lluvias

: La provincia de Napo cuenta con más de 104.000 electores habilitados para ejercer su derecho al voto durante esta jornada electoral de domingo 29 de noviembre, distribuidos en 96 recintos a lo largo de sus cinco cantones. Según los reportes oficiales, los comicios se desarrollan con normalidad, sin presencia de lluvias y con el resguardo permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un reporte de Roberto Verdezoto