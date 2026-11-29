Más de 6 000 cámaras del ECU 911 vigilan la jornada electoral en todo el país

Más de 6.000 cámaras de videovigilancia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 permanecen activas a escala nacional para monitorear el desarrollo de la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre. Del total de dispositivos operativos desde sus 16 centros zonales y 14 salas operativas, 1.285 están destinadas exclusivamente a vigilar las inmediaciones de los recintos de votación y dar seguimiento a cualquier emergencia o incidencia durante los comicios. Un reporte de Lucía Clavijo