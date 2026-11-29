Inamhi prevé lluvias fuertes en la tarde de este domingo 29 en Quito, Los Ríos y Esmeraldas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las lluvias se intensificarán principalmente durante la tarde de este domingo 29 de noviembre, en plena jornada electoral. En Quito se prevén precipitaciones fuertes acompañadas de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con temperaturas entre 11 y 24 grados, mientras que en Guayaquil y Manta se pronostican lluvias leves y cielos mayormente nublados. El escenario más complejo se presentará en Los Ríos —con lluvias fuertes en Quevedo, Quinsaloma y Ventanas— y en Esmeraldas, donde las precipitaciones más intensas se concentrarán en San Lorenzo, además de registrarse niveles altos y extremos de radiación ultravioleta durante las horas de mayor exposición solar.