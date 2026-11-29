Actualizada: 29 nov 2026 - 10:15
Compartir
Votaciones arrancaron con normalidad en Loja pese a alerta roja por lluvias
La jornada electoral para elegir a más de 400 autoridades arrancó con normalidad y de manera puntual en el sur del país este domingo 29 de noviembre. Pese a la declaratoria de alerta roja en cuatro cantones de la provincia de Loja debido a las intensas precipitaciones, las autoridades electorales confirmaron que no fue necesario reubicar ningún recinto de votación, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias afectadas por el invierno. Un reporte de María del Rocío Coronel