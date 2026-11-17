Operativo Apolo 112 permitió el decomiso de 58 celulares, droga, motocicletas y equipos tecnológicos

En la ciudad de Latacunga, la ejecución del operativo Apolo 112 dejó como resultado el decomiso de 58 teléfonos celulares de medio uso, sustancias sujetas a fiscalización, varias motocicletas y equipos tecnológicos valorados en cerca de 10 mil dólares. La intervención contó con el despliegue de aproximadamente 100 uniformados de distintos grupos tácticos y autoridades de control. Un reportaje de Juan Pablo Toro