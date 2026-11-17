Delincuentes encapuchados robaron cuatro departamentos en La Merced, suroriente de Quito

Joyas, relojes, computadoras y dinero en efectivo fueron sustraídos de cuatro departamentos por una banda delictiva en el sector de La Merced, en el suroriente de Quito. Según los reportes preliminares, los antisociales se movilizaban en un vehículo color blanco e ingresaron encapuchados al inmueble; la Policía Nacional investiga el atraco y anunció el refuerzo de los controles en la zona. Un reportaje de Gustavo Jaramillo