Operativo Apolo 39 dejó 21 detenidos e incautación de armas, municiones y droga

La Policía Nacional presentó los resultados del Operativo Apolo 39, ejecutado en las últimas horas de forma simultánea en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Las intervenciones dejaron un saldo de 21 personas detenidas, además del decomiso de importantes cantidades de droga destinadas al microtráfico, armas de fuego y armas blancas. Durante un allanamiento en una vivienda del distrito Ceibos, los uniformados hallaron un acopio de más de 670 municiones de diversos calibres, desarticulando redes operativas del crimen organizado en la Zona 8. Un reporte de Paula Kuhn