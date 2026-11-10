Alerta del clima prevé nubosidad en Manabí y cielo despejado en la Sierra

El reporte meteorológico para la jornada de este martes 10 de noviembre establece la presencia de nubosidad en la provincia de Manabí, concentrándose la mayor parte de las masas nubes sobre el océano Pacífico frente a la franja costera. En la región Interandina no se registran novedades de consideración, destacando un cielo completamente despejado sobre la capital. Por su parte, la Amazonía ecuatoriana presenta escasa presencia de nubes en Sucumbíos y en la franja territorial comprendida entre Orellana y Pastaza.