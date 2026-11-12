Arcsa clausuró laboratorio de cosméticos insalubre en el norte de Guayaquil

Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuraron la tarde del miércoles un laboratorio de cosméticos ubicado en el norte de Guayaquil tras detectar graves irregularidades sanitarias. Durante la inspección se decomisaron más de mil productos al evidenciar falta de higiene en las áreas de almacenamiento, insumos vencidos sin clasificación y artículos cosméticos con registros sanitarios caducados, dando inicio al respectivo proceso sancionatorio.