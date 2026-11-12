Comerciantes de La Bahía se oponen a vendedores informales navideños en Guayaquil

El gremio de comerciantes formales de La Bahía se reunió para anunciar acciones de rechazo frente a la ubicación de los corredores navideños aprobados por el Concejo Cantonal de Guayaquil. Los comerciantes aseguran que durante tres años han advertido sobre esta competencia desleal y denuncian que, más allá de las pérdidas económicas en sus negocios, la medida deteriora el control en la vía pública, la seguridad y el aseo del sector, por lo que exigen una respuesta inmediata del Municipio.