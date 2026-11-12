Estos son los ocho candidatos que disputarán la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones

La papeleta electoral oficial para las elecciones seccionales en el cantón Guayaquil presenta ocho listas con sus respectivos postulantes a la Alcaldía. En la contienda participan Mónica Luzárraga Salazar, Antonio García, Pedro Medina, Andrés Roche Pesantes, Cynthia Viteri, Héctor Baldeón, Fiorella Icaza Samán y Susana Santistevan, entre quienes la ciudadanía deberá elegir a la próxima autoridad que dirigirá la administración municipal de la urbe porteña.