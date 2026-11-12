Estos son los ocho candidatos que disputarán la Alcaldía de ...

Crece el uso de Ozempic en Ecuador y Arcsa alerta por riesgos y venta irregular

La creciente demanda de medicamentos para perder peso como el Ozempic ha encendido las alertas sanitarias en Ecuador debido a sus riesgos para la salud, que incluyen náuseas, reflujo, estreñimiento y afecciones orgánicas graves sin supervisión médica.

Frente a su comercialización irregular, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) intensificó los operativos a escala nacional, logrando decomisar más de 4 800 productos y clausurar 140 establecimientos que expendían estos fármacos sin autorización. Un reportaje de Luisa Macías