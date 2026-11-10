Delincuentes asaltarón camión de cerveza en Conocoto

Un camión repartidor de cerveza fue interceptado por un grupo de delincuentes en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito, robando a los trabajadores USD 1 300 en efectivo. La intervención de la Policía Nacional permitió la captura de uno de los sospechosos, quien durante los interrogatorios preliminares reveló que el objetivo principal de la banda era extraer la caja fuerte fijada dentro de la estructura del automotor. Un reportaje de Brigette Mancheno