Actualizado: 10 nov 2026 - 12:11
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Transportistas de Quito reclaman pago de compensaciones municipales
Representantes del gremio de transporte público de Quito denunciaron que la administración municipal no les ha cancelado la asignación de compensación económica, a pesar de haber acreditado los parámetros exigidos. Por su parte, la ciudadanía contrapone la queja gremial señalando que el servicio no evidencia mejoras operativas y persisten los tratos inadecuados y el irrespeto a las paradas establecidas. Un reportaje de Stephany Paz