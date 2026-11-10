Transportistas de Quito reclaman pago de compensaciones municipales

Representantes del gremio de transporte público de Quito denunciaron que la administración municipal no les ha cancelado la asignación de compensación económica, a pesar de haber acreditado los parámetros exigidos. Por su parte, la ciudadanía contrapone la queja gremial señalando que el servicio no evidencia mejoras operativas y persisten los tratos inadecuados y el irrespeto a las paradas establecidas. Un reportaje de Stephany Paz