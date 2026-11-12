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Actualizado: 12 nov 2026 - 13:12

Asaltaron camión de trabajadores mientras almorzaban cerca de una UPC en Carapungo

Trabajadores de Obras Públicas fueron víctimas de la delincuencia en el sector de Carapungo, en el norte de Quito, mientras almorzaban en un local comercial. Un sujeto aprovechó el descuido para sustraer las pertenencias del interior del camión en el que se movilizaban, pese a que el vehículo se encontraba estacionado a pocos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Un reportaje de Mishel Villacís

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