Transporte pesado denuncia inseguridad en vías de la Costa e impacto del toque de queda

La Federación de Transporte Pesado del Ecuador alertó sobre los elevados índices de delincuencia que enfrentan los conductores en los ejes viales de la región Costa, lo que impide desarrollar sus actividades logísticas con normalidad. A esta problemática de inseguridad en las carreteras se suman las restricciones de circulación derivadas del toque de queda dispuesto por el Gobierno nacional en varias provincias, complicando aún más el transporte de carga. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez