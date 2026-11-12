Estos son los ocho candidatos que disputarán la Alcaldía de ...

Cámaras captaron robos a personas y vehículos en el Distrito Eugenio Espejo de Quito

Habitantes de distintos sectores del Distrito Eugenio Espejo, en Quito, reportaron una creciente ola de robos contra transeúntes y automotores. Varios de estos hechos delictivos han quedado registrados en cámaras de videovigilancia del sector, evidenciando las diversas modalidades empleadas por los delincuentes para operar y generando alarma entre los residentes. Un reportaje de Gustavo Jaramillo