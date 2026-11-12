Tráiler presuntamente sin frenos provocó múltiple choque en el kilómetro 30 de la vía a la Costa

Un aparatoso accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 30 de la carretera Santa Elena - Guayaquil, a la altura del recinto El Consuelo, luego de que un tráiler sufriera una aparente pérdida de frenos e impactara contra varios automotores. El siniestro múltiple generó momentos de alarma entre los conductores y fuertes congestionamientos en este importante corredor vial de la provincia del Guayas, a la espera de la atención de los organismos de socorro y tránsito.