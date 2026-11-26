Cámaras de seguridad captaron un nuevo asalto en Carcelén, norte de Quito

Un nuevo asalto perpetrado a plena luz del día quedó registrado por cámaras de videovigilancia en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Según denunciaron los moradores del barrio, este hecho delictivo vuelve a evidenciar la falta de patrullajes preventivos y de acciones policiales oportunas para frenar el avance de la delincuencia en la zona. Un reportaje de Gustavo Jaramillo