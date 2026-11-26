Rehabilitación de la vía Santo Domingo-Las Mercedes iniciará en los próximos meses

La rehabilitación integral de la vía Santo Domingo–Las Mercedes–10 de Agosto–Los Bancos está prevista para iniciar en los próximos meses, una vez concretada la adjudicación de los trabajos a la empresa Licosa. De acuerdo con el cronograma establecido, este proyecto de infraestructura vial contará con un plazo de ejecución de 12 meses para mejorar la conectividad interprovincial. Un reportaje de Karen Caguano